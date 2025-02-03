Вестник Кавказа

Главврач перинатального центра арестована за мошенничество в Ингушетии

Главврач перинатального центра арестована за мошенничество в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд избрал наказание для женщины, работающей главврачом в местном перинатальном центре. Ее арестовали до апреля.

В Ингушетии по подозрению в хищении денежных средств территориального фонда обязательного медстрахования арестовали женщину, занимающую должность главного врача в перинатальном центре.

Согласно постановлению Магасского районного суда, ей предстоит находиться под арестом до 31 марта.

Следствие полагает, что фигурантка дела без всяких аукционов заключала соглашения с единственным поставщиком товаров.

Вместе с главным бухгалтером центра она оформляла документы и скинула на счет ИП сумму, превышающую 8,7 млн рублей. При этом поставки товаров так и не были реализованы.

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