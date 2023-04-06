Главой Минприроды Ингушетии стал директор заповедника

Опубликовано: 17:58, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главой Минприроды Ингушетии стал бывший директор заповедника Саварбек Холохоев. До недавнего времени эту должность занимал Ахметхан Шадиев, он покинул ведомство по собственному желанию.

Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии возглавил Саварбек Холохоев, следует из указа руководителя республики.

На посту главы Минприроды Холохоев заменит Ахметхана Шадиева, который покинул эту должность по собственному желанию.

Саварбеку Холохоеву 45 лет. Он женат, у него 5 детей. Ранее он занимал пост руководителя Джейрахско-Ассинского музея-заповедника