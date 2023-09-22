Главный тренер "Карабаха" призвал своих игроков к бдительности

Опубликовано: 15:36, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"

Наставник "Карабаха" подвел итоги вчерашнего Лиги Европы против "Мольде". Игра проходила в Баку и завершилась в пользу агдамской команды со счетом 1:0.

Главный тренер "Карабаха" (Азербайджан) прокомментировал победу над "Мольде" (Новрегия) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

Гурбан Гурбанов акцентировал внимание на том, что результат встречи не должен никого вводить в заблуждение.

"Не раз бывало, что дома выигрываешь, а следом уступаешь. Сегодня главным было выполнение поставленных перед игроками задач. Я уверен, что вчерашняя победа Азербайджана помогла команде, ребята действовали более свободно, с радостью. Однако в ответной встрече "Мольде" может преподнести сюрпризы"

– главный тренер

Помимо этого, он поздравил народ Азербайджана с успешным проведением операции в Карабахе.

"Азербайджан добился большого успеха в 44-дневной войне, а вчера мы вновь испытали это чувства. Поздравляю наш народ с победой, нашу армию и главу государства. Да упокоит Аллах душу шехидов"

– Гурбан Гурбанов

По его словам, перед встречей он опасался, что его подопечные могут не совладать с эмоциями.

"Перед матчем опасался, что в ходе игры можем допустить излишнюю агрессию на поле, эмоции могут помешать, учитывая события. К счастью, ребята сохраняли дисциплину и добились желаемого результата. Спасибо и болельщикам за их поддержку"

– наставник