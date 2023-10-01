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Главный силовик Армении прилетел в Тегеран с необъявленным визитом

Главный силовик Армении прилетел в Тегеран с необъявленным визитом
Один из ближайших соратников Никола Пашиняна Армен Григорян прилетел сегодня в Тегеран. Главной темой визита станут вопросы экономики и инфраструктуры. Возможно, что подлинной целью поездки является Зангезурский коридор – Армения и Иран являются конкурентами за единственный неазербайджанский участок маршрута.

Только благодаря иранским СМИ сегодня стало известно о прибытии в Тегеран секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна с необъявленным ранее визитом.

Иранским журналистам удалось также узнать программу незапланированной поездки Григоряна – в первую очередь его примет секретарь Высшего совета нацбезопаности ИРИ Али Акбар Ахмадиан, а затем "иные высшие чиновники".

Согласно открытым данным, Григорян будет говорить с иранским коллегой и прочими представителями власти Ирана о двусторонних отношениях, однако подчеркивается, что в центре внимания будут находиться не вопросы безопасности, а экономика и инфраструктура.

Наиболее горячим инфраструктурным вопросом между Арменией и Ираном сейчас является проект Зангезурского коридора – странам-партнерам нужно договориться о том, по какой из них все таки пройдет единственный неазербайджанский участок этого межрегионального логистического маршрута. Вполне возможно, что Григорян прилетел в Тегеран именно в этой целью.

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