Глава парламента Грузии раскритиковал оппозицию за идеи реформы судебной системы

Председатель грузинского парламента подверг критике оппозицию за ее требование подключить другие страны к реформе судебной системы. По его словам, оппозиционеры потеряли чувство государственности.

Председатель парламента Грузии обвинил грузинскую оппозицию в потере национального достоинства. Такое заявление Шалва Папуашвили сделал в ответ на требование части оппозиции и неправительственных организаций предоставить другим странам ключевую роль в комплектации судебной системы республики.

"Каждому грузину ясно, что это признание несостоятельности Грузии как государства и равноценно отказу от суверенитета. Именно поэтому наш народ даст надлежащий ответ на выборах всем, кто потерял чувство государственности и национальное самоуважение нашей страны"

– председатель парламента

Он также назвал недобросовестными тех, кто приводит Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину.

"Согласно любым исследованиям, Грузия по всем параметрам на несколько голов выше этих стран. Для Грузии приводить их в пример - то же самое, что сравнивать гроссмейстера с новичком"

– Шалва Папуашвили

Напомним, ранее председатель парламента обратился к оппозиции с призывом к сотрудничеству. По его словам, совместная работа властей и оппозиционеров позволит республике успешно бороться с геополитическими вызовами.