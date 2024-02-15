Глава парламента Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству

Председатель грузинского парламента предложил оппозиции сотрудничество. По его словам, совместная работа властей и оппозиционеров нужна для успешной борьбы с геополитическими вызовами.

В четверг, 22 февраля, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к оппозиции с призывом к совместной работе.

Выступая с ежегодным отчетом в парламенте, он подчеркнул, что это нужно сделать для того, чтобы справиться с геополитическими вызовами.

Папуашвили также напомнил, что Грузия – это их общая страна.

"Несмотря на то, что народ поддерживает "Грузинскую мечту", это не означает, что наша победа будет победой только "Мечты". Поэтому обращаюсь: присоединяйтесь, чтобы этот год был не годом радикализации и конфронтации, а демократических выборов, преодоления геополитических вызовов, объединения страны и сближения с ЕС"

– председатель парламента