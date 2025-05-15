Глава парламента Азербайджана прибыла с визитом в Астане

Сахиба Гафарова прилетела в Казахстан. Руководитель парламента Азербайджана примет участие в заседании Совета ТюркПА.
Парламентская делегация Азербайджана во главе с руководителем Милли Меджлиса республики Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Казахстан.
В аэропорту в Астане азербайджанского спикера встречали замглавы парламента Альберт Рау, секретарь парламента Айдос Сарым и другие официальные лица.
Отмечается, что в рамках поездки Гафарова примет участие в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств.
Помимо этого, она выступит на заседаниях, а также проведет ряд встреч с главами парламентских делегации и официальными представителями Казахстана.