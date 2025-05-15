Вестник Кавказа

Глава парламента Азербайджана прибыла с визитом в Астане

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сахиба Гафарова прилетела в Казахстан. Руководитель парламента Азербайджана примет участие в заседании Совета ТюркПА.

Парламентская делегация Азербайджана во главе с руководителем Милли Меджлиса республики Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Казахстан.

В аэропорту в Астане азербайджанского спикера встречали замглавы парламента Альберт Рау, секретарь парламента Айдос Сарым и другие официальные лица.

Отмечается, что в рамках поездки Гафарова примет участие в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств.

Помимо этого, она выступит на заседаниях, а также проведет ряд встреч с главами парламентских делегации и официальными представителями Казахстана.

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