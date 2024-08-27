Глава наблюдательной миссии СНГ в Баку встретился с коллегой от БДИПЧ ОБСЕ

Руководитель миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, которые проходят сегодня, Леонид Анфимов, провел встречу с главой делегацией наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Дитмиром Бушати. Такое сообщение распространил Исполком СНГ.
Участники встречи поговорили о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, в том числе – об участии международных наблюдателей.
"В частности, речь шла о принципах по формированию миссий, работе долгосрочных наблюдателей, подходах в подготовке итоговых заявлений"
– Исполком
Анфимов также рассказал, что по итогам наблюдения будет подготовлено заявление, посвященное результатам наблюдения за подготовкой и проведением избирательной кампании. Для его создания формируется Совет координаторов. В его составе будут работать главы делегаций стран и органов СНГ.
Кроме того, глава делегации от Содружества добавил, что результаты работы наблюдателей будут озвучены на итоговой пресс-конференции. Она назначена на завтра.
Бушати, в свою очередь, поведал о том, каких подходов придерживается миссия наблюдателей ОБСЕ относительно мониторинга избирательной кампании, а также рассказал о количественном составе миссии.