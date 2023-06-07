Глава Минстроя Дагестана покинул свой пост

В Дагестане освобожден от занимаемой должности глава регионального Минстроя. Он занимал этот пост с весны позапрошлого года.

Глава Минстроя Дагестана ушел в отставку. Об этом сказано в Telegram-канале администрации руководителя РД.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

"Артур Сулейманов освобожден от должности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов"

– администрация главы РД

Напомним, Сулейманов возглавлял Минстрой Дагестана с марта 2021 года.