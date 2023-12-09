Глава Минспорта призвал россиян не бойкотировать Олимпиаду-2024

Руководитель Минспорта РФ считает, что россияне должны поехать на летнюю Олимпиаду. Он подчеркнул, что отечественным атлетам не нужно бойкотировать парижские соревнования.

Глава Минспорта России выступает за то, чтобы российские атлеты приняли участие в летней Олимпиаде 2024 года, несмотря на нынешние ограничения.

"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях"

– Олег Матыцин

Он также призвал дождаться решения Международного олимпийского комитета по данному вопросу.

"Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет"

– министр спорта

Глава ведомства добавил, что россияне должны в честной борьбе доказать, что они представляют великую спортивную державу.

"Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна"

– руководитель Минспорта