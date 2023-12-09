Глава Минспорта призвал россиян не бойкотировать Олимпиаду-2024

Глава Минспорта России выступает за то, чтобы российские атлеты приняли участие в летней Олимпиаде 2024 года, несмотря на нынешние ограничения.
"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях"
– Олег Матыцин
Он также призвал дождаться решения Международного олимпийского комитета по данному вопросу.
"Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет"
– министр спорта
Глава ведомства добавил, что россияне должны в честной борьбе доказать, что они представляют великую спортивную державу.
"Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна"
– руководитель Минспорта