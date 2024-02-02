Глава Минфина Армении оценил риски возможного выхода страны из ЕАЭС

Выход из ЕАЭС грозит Армении новыми рисками, предупредил глава Минфина республики. Он подчеркнул, что в настоящее время страна сильно зависит от России в экономическом плане.
Глава Минфина Армении Ваге Ованисян заявил, что выход из Евразийского экономического союза будет рискованным для республики.
Он пояснил, что это связано с сильной зависимостью страны от России.
"У нас достаточно большая зависимость от Российской Федерации по различным направлениям: экспорту, импорту, энергетике и другим вопросам. В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет"
– министр финансов
Он акцентировал внимание на том, что зависимость от кого-то одного нежелательна.
"Я думаю, что было бы рискованно (выходить из ЕАЭС – прим.ред.)"
– Ваге Ованисян