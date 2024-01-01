Армения нарастила товарооборот со странами ЕАЭС

Экономика послевоенной Армении делает определенные успехи – за прошедший 2023 год страна нарастила товарооборот в рамках ЕАЭС на 39%, на 40,8% экспорт, и на 37,5% импорт, заявил сегодня премьер-министр республики Никол Пашинян.

Товарооборот Армении со странами ЕАЭС в ушедшем 2023 годом по сравнению с 2022 годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд, заявил сегодня на пленарном заседании Евразийского Межправсовета в Алматы премьер-министр страны Никол Пашинян.

Также он назвал приоритетные задачи ЕАЭС – это усиление отраслевой кооперации, создание новых бизнес связей, налаживание трансграничной торговли цифровыми услугами и обмен данными, передает Sputnik Казахстан.

"Институциональная среда для развития единого цифрового пространства ЕАЭС уже имеется, однако на наш взгляд обеспечение надлежащего функционирования общих процессов по информационному обмену между государствами-членами, а также поэтапный переход интегрированной информационной системы ЕАЭС более современной и эффективной модели взаимодействия на цифровой платформе потребует отдельного рассмотрения и детальной проработки"

- Никол Пашинян

Также Пашинян отметил необходимость создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, посетовав, что пока у государств-членов нет единого подхода к этому вопросу.

"Для всех нас без исключения государств-членов ЕАЭС создание общего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ, способствуя устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности. С учетом этого считаем, что наш диалог должен быть направлен на поиск компромиссных договоренностей"

- Никол Пашинян