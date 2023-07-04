Глава МИД Турции приедет в Азербайджан

Опубликовано: 16:56, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Турции

Министр иностранных дел Турции посетит Азербайджан, где примет участие в заседании глав МИД стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Фидан прибудет в Азербайджан по приглашению своего коллеги Джейхуна Байрамова. Он примет участие в заседании глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которое пройдет 5-6 июля в Баку.

Помимо этого, глава ведомства проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел других государств и посетит мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева.