Глава МИД Ирана встретился с новым Эмиром Кувейта

Новый Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сегодня встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня встретился с новоизбранным Эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и выразил ему и народу страны соболезнования от имени президента, народа и правительства ИРИ.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил нового эмира с его избранием, передает иранское информационное агентство ИРНА.

В ходе беседы иранский министр заверил нового эмира Кувейта в иранской поддержке, отметив хороший уровень отношений между двумя странами.

Также глава МИД Ирана подчеркнул, что страны обладают мощным потенциалом для дальнейшего развития отношений, и это покажет новый период в развитии Кувейта.

Напомним, Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат новоназначенного главы государства, скончался в возрасте 86 лет.