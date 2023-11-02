Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта

Азербайджанский лидер выразил соболезнования Кувейту в связи с кончиной эмира.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования эмиру Кувейта Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
«С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего брата – Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха»
– Ильхам Алиев
Далее от имени Азербайджана он выразил соболезнования всему народу Кувейта.
«В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт. Аллах рехмет элясин!»
– Ильхам Алиев
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