Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер выразил соболезнования Кувейту в связи с кончиной эмира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования эмиру Кувейта Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего брата – Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха»

– Ильхам Алиев

Далее от имени Азербайджана он выразил соболезнования всему народу Кувейта.

«В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт. Аллах рехмет элясин!»

– Ильхам Алиев

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