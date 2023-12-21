Глава МИД Ирана проведет переговоры в Ереване

Глава МИД Исламской Республики Иран сегодня вылетел в Ереван, где он планирует обсудить с властями страны ситуацию на Южном Кавказе, а также сотрудничество в торговле и культуре.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня утром вылетел в Ереван, чтобы встретиться с руководством Армении.

В планах главы иранского МИД – обсуждение с представителями руководства страны текущего сотрудничества и двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Основное внимание в ходе визита главы МИЛ ИРИ будет уделено последним событиям на Южном Кавказе, а также формату "3+3".

Днем ранее глава МИД Ирана обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главами МИД России и Азербайджана.