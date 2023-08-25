Глава МИД Грузии провел прощальные переговоры с американским послом

Опубликовано: 16:28, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства иностранных дел Грузии

Руководитель грузинского МИД Илья Дарчиашвили пообщался с американским послом Келли Дегнан, чьи полномочия истекают в конце 2023 года. Новым послом США в республике станет Робин Данниган.

В Грузии состоялась встреча главы МИД республики Ильи Дарчиашвили и посла США Келли Дегнан, чьи полномочия истекают в этом году.

В ходе беседы стороны оценили важность стратегического сотрудничества между двумя странами. Была рассмотрена как текущая повестка дня, так и планы на будущее.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства Дегнан за плодотворное сотрудничества и за ее вклад в углубление грузино-американских связей, после чего пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Справка

Келли Дегнан была назначена послом США в Грузии в конце 2019 года. К исполнению своих обязанностей она приступила в январе следующего года. Полномочия Дегнан на посту посла завершатся в конце 2023 года, ее место займет Робин Данниган.