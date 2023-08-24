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Брюссель призвал Баку и Ереван двигаться вперед для достижения мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: АзерТАдж
В МИД Бельгии призвали Азербайджан и Армению двигаться вперед и продолжить диалог для заключения мира. В ведомстве отметили, что нормализация армяно-азербайджанских отношений необходима не только двум этим странам, но и всему миру.

Азербайджану и Армении нужно продолжать диалог и преодолеть существующие сложности. С таким заявлением выступила сегодня глава МИД Бельгии после встречи со своим азербайджанским коллегой.

"Понимаю, что произошло за эти 30 лет, но давайте двигаться вперед. Мы должны смотреть в будущее, выйти из сложившейся ситуации и достичь мира"

– Хаджа Лабиб

Она подчеркнула, что мир между двумя соседними странами важен не только для них самих, но и для всего мира.

"Мир должен служить улучшению жизни народов, рядовых граждан, ведь именно они стали первыми жертвами войны. Мир важен как для Армении и Азербайджана, так и для всего мира. Эта историческая возможность для продвижения мира между Азербайджаном и Арменией. Поэтому важно продолжать диалог"

– глава МИД Бельгии

Помимо этого, она обратила внимание на то, что Евросоюз продолжит заниматься продвижением мира на Южном Кавказе.

"Конечно же, территориальная целостность Азербайджана должна учитываться. Лидеры Армении и Азербайджана приняли за основу территориальную целостность и суверенитет. Мы со своей стороны можем только это поддерживать"

– министр

Поездка на Южный Кавказ

Глава МИД Бельгии прибыла в Армению 22 августа. В рамках визита она пообщалась с главой МИД республики Араратом Мирзояном, а также провела ряд других встреч высокого уровня. После этого Хаджа Лабиб отправилась в Азербайджан.

Брюссель призвал Баку и Ереван возобновить переговоры

Брюссель призвал Баку и Ереван возобновить переговоры

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