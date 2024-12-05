Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Министр иностранных дел Грузии совершит визит в Армению. Ранее она провела встречу с армянским послом в Тбилиси.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили встретилась с армянским послом в Тбилиси Ашотом Смбатяном, пишет пресс-служба МИД Грузии.

Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве Грузии и Армении. В заявлении МИД сказано, что Бочоришвили приедет в Ереван в конце января.

В ведомстве также указали, что на следующей неделе пройдет заседание грузино-армянской межправительственной комиссии.