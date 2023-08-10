Глава МИД Азербайджана провел переговоры с председателем ОБСЕ

В четверг вечером телефонный разговор провели глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов и глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, двустороннее сотрудничество стран, ситуацию в регионе и азербайджано-армянское урегулирование.
«Джейхун Байрамов отметил, что усиливающиеся провокации Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитаны на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В частности, было сказано, что провокации, совершенные Арменией в отношении пограничного пункта пропуска "Лачин", которые угрожают усилиям по реинтеграции армян, проживающих в регионе, показывают, что эта страна не заинтересована в мирном процессе»
– МИД Азербайджана
Также азербайджанский министр указал на то, что для претензий Еревана нет никаких оснований, нет ни "блокады", ни "напряженной гуманитарной ситуации в регионе". Доказательством того, что Армения руководствуется не гуманитарными, а политическими соображениями является отказ от предложенного Азербайджаном использования дороги Агдам-Ханкенди для обеспечения нужд армянских жителей региона.
Армянская сторона, напомнил Байрамов, почти 30 лет оккупировала земли Азербайджана, использовала Лачинскую дорогу в военных целях, присваивала азербайджанские природные ресурсы, минировала территории. Большое значение для предотвращения армянских провокаций играет созданный Азербайджаном ППП "Лачин".