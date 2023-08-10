Глава МИД Азербайджана провел переговоры с председателем ОБСЕ

Опубликовано: 23:17, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов рассказал действующему председателю ОБСЕ о продолжающихся усилиях Армении по замедлению мирного процесса. Также министр отметил значением ППП «Лачин» для безопасности в регионе.

В четверг вечером телефонный разговор провели глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов и глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, двустороннее сотрудничество стран, ситуацию в регионе и азербайджано-армянское урегулирование.

«Джейхун Байрамов отметил, что усиливающиеся провокации Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитаны на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В частности, было сказано, что провокации, совершенные Арменией в отношении пограничного пункта пропуска "Лачин", которые угрожают усилиям по реинтеграции армян, проживающих в регионе, показывают, что эта страна не заинтересована в мирном процессе»

– МИД Азербайджана

Также азербайджанский министр указал на то, что для претензий Еревана нет никаких оснований, нет ни "блокады", ни "напряженной гуманитарной ситуации в регионе". Доказательством того, что Армения руководствуется не гуманитарными, а политическими соображениями является отказ от предложенного Азербайджаном использования дороги Агдам-Ханкенди для обеспечения нужд армянских жителей региона.

Армянская сторона, напомнил Байрамов, почти 30 лет оккупировала земли Азербайджана, использовала Лачинскую дорогу в военных целях, присваивала азербайджанские природные ресурсы, минировала территории. Большое значение для предотвращения армянских провокаций играет созданный Азербайджаном ППП "Лачин".