Азербайджан реинтегрирует карабахских армян без внешних сил

Опубликовано: 14:00, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан не видит никакой необходимости во внешнем вмешательстве для того, чтобы провести реинтеграцию карабахских армян в общественное поле страны – этого можно достичь встречами с самими жителями Карабаха, уверены в МИД АР.

Баку готов к проведению очередных встреч с армянами Карабаха без какого-либо внешнего вмешательства, - заявил начальник управления анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов, передают местные СМИ.

У Баку имеется четкий план действий по осуществлению процесса реинтеграции армян Карабаха.

"Меры в экономической, социальной, культурной, образовательной, религиозной и других сферах, которые будут предприняты в рамках этого процесса, позволят обеспечить права населения Азербайджана армянского происхождения. Азербайджанская сторона готова к диалогу в этом направлении с теми армянскими жителями, кто действительно заинтересован в таком диалоге, а не с теми, кто заинтересован лишь в манипуляциях. В этой связи мы готовы к проведению очередных встреч с жителями армянского происхождения без какого-либо внешнего вмешательства"

- Махур Гасымов