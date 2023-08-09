Байрамов: Армения не прекращает свои провокации

Опубликовано: 22:57, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов заявил, что Армения своими непрекращающимися провокациями и претензиями препятствует мирному процессу на Южном Кавказе.

Армения своими непрекращающимися провокациями и претензиями не приближает мира на Южный Кавказ, Ереван препятствует урегулированию, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сообщил о недопустимости вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана. Он напомнил, что Ереван по-прежнему предъявляет претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также отказывается выводить свои вооруженные формирования с территории АР.

Байрамов отметил, что Армения продолжает совершать провокации на территории Азербайджана, несмотря на то, что Баку создает условия для прохода жителей Армении.

Помимо этого, глава ведомства рассказал, что Ереван препятствует перевозке грузов на дорогах, подтверждая политическую манипуляцию в армянских заявлениях о "блокаде" и "гуманитарной ситуации".