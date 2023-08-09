РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байрамов: Армения не прекращает свои провокации

Байрамов: Армения не прекращает свои провокации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джейхун Байрамов заявил, что Армения своими непрекращающимися провокациями и претензиями препятствует мирному процессу на Южном Кавказе.

Армения своими непрекращающимися провокациями и претензиями не приближает мира на Южный Кавказ, Ереван препятствует урегулированию, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сообщил о недопустимости вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана. Он напомнил, что Ереван по-прежнему предъявляет претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также отказывается выводить свои вооруженные формирования с территории АР.

Байрамов отметил, что Армения продолжает совершать провокации на территории Азербайджана, несмотря на то, что Баку создает условия для прохода жителей Армении.

Помимо этого, глава ведомства рассказал, что Ереван препятствует перевозке грузов на дорогах, подтверждая политическую манипуляцию в армянских заявлениях о "блокаде" и "гуманитарной ситуации".

Баку призвал Литву не вмешиваться в дела Азербайджана

Баку призвал Литву не вмешиваться в дела Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version