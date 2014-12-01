Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана принял вьетнамскую делегацию

Глава МИД Азербайджана принял вьетнамскую делегацию
© Фото: МИД Азербайджана
В МИД Азербайджана сегодня прошла встреча главы ведомства Джейхуна Байрамова и делегации МИД Вьетнама, которую возглавляет замглавы организации Ле Тхи Тху Ханг: стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Хангом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Главной темой встречи представителей внешнеполитических структур двух стран стали двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная ситуация, передает АЗЕРТАДЖ.

Участники встречи отметили большую роль в этом взаимных визитов и контактов, а также политических консультаций, призванных поддержать и развивать нынешний политический диалог.

Участники встречи обсудили широкие перспективы развития сотрудничества во многих областях - экономике, торговле, сельском хозяйстве, туризме, образовании, энергетической безопасности, при этом отметив имеющийся резерв потенциала Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Джейхун Байрамов рассказал гостям о нынешней ситуации в регионе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Участники встречи обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Граждане Азербайджана эвакуированы из Вьетнама из-за коронавируса

Граждане Азербайджана эвакуированы из Вьетнама из-за коронавируса

Вьетнамцы хотят получить азербайджанские инвестиции

Вьетнам станет безвизовым для туристов из Азербайджана

Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны

Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны

В Баку прошел азербайджано-вьетнамский бизнес-форум

Президенты Азербайджана и Вьетнама встретились в Баку

Президенты Азербайджана и Вьетнама встретились в Баку

В Азербайджан приедет президент Вьетнама

Новый посол Вьетнама вручил верительные грамоты Ильхаму Алиеву

Новый посол Вьетнама вручил верительные грамоты Ильхаму Алиеву

Азербайджан и Вьетнам планируют довести товарооборот до $1 млрд

Азербайджан и Вьетнам планируют довести товарооборот до $1 млрд

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы