Глава МИД Азербайджана принял вьетнамскую делегацию

В МИД Азербайджана сегодня прошла встреча главы ведомства Джейхуна Байрамова и делегации МИД Вьетнама, которую возглавляет замглавы организации Ле Тхи Тху Ханг: стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Хангом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Главной темой встречи представителей внешнеполитических структур двух стран стали двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная ситуация, передает АЗЕРТАДЖ.

Участники встречи отметили большую роль в этом взаимных визитов и контактов, а также политических консультаций, призванных поддержать и развивать нынешний политический диалог.

Участники встречи обсудили широкие перспективы развития сотрудничества во многих областях - экономике, торговле, сельском хозяйстве, туризме, образовании, энергетической безопасности, при этом отметив имеющийся резерв потенциала Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Джейхун Байрамов рассказал гостям о нынешней ситуации в регионе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Участники встречи обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов.