Глава МИД Азербайджана принял посла по особым поручениям МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял посла по особым поручениям российского МИД Павла Князева, обсудив с ним российско-азербайджанские отношения и ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Павлом Князевым, сообщили в управлении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также ситуацию, сложившуюся в регионе из-за провокационных действий армянского руководства, передает АЗЕРТАДЖ.

Говоря о нынешних отношениях Азербайджана и России, Байрамов отметил, что они оказывают положительное влияние на расширение сотрудничества на региональных и международных платформах.

Что касается текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, глав внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что внерегиональные государства не прекращают попытки спроецировать свой односторонний подход на регион. Азербайджан четко озвучил свою позицию относительно предстоящей 5 апреля совместной конференции ЕС–Армения–США, выразив обеспокоенность этой инициативой, которая может сподвигнуть Армению на новые провокации.

Глава МИД Азербайджана заверил, что, несмотря на существующие трудности и вызовы, страна решительно настроена продолжать свою деятельность по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Также Джейхун Байрамов рассказал Павлу Князеву о переговорах в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что посол России в Ереване Сергей Копыркин сообщил: США рассматривают отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой. Дипломат отметил, что это может значительно ухудшить связи стран.