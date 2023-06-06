Глава МИД Азербайджана поговорил с постпредами при ОБСЕ об отношениях Баку и Еревана

Джейхун Байрамов в рамках поездки в Австрию принял участие в круглом столе с постпредами при ОБСЕ. На заседании обсуждались текущие азербайджано-армянские отношения.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поучаствовал в Вене в круглом столе с постпредами стран-участниц при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сказано в сообщении, размещенном во вторник на страницах азербайджанского МИД в соцсетях.
В рамках встречи обсуждались повестки сотрудничества ОБСЕ и отношения Азербайджана и Армении в постконфликтный период.
Ранее сообщалось, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отправится в Вену 6 июня. В столице Австрии министр примет участие в спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ и проведет ряд двусторонних встреч.