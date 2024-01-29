Глава МИД Армении встретится с представителями МУС

Глава армянского МИД сегодня прилетит в Нидерланды. В ходе поездки он пообщается представителями МУС.
Сегодня глава МИД Армении отправится с рабочим визитом в Нидерланды. Соответствующую информацию подтвердили в самом министерстве.
В рамках поездки, которая продлится с 6 по 8 февраля, Арарат Мирзоян встретится с представителями Международного уголовного суда
Руководитель ведомства также пообщается с официальными лицами Нидерландов.
В ходе визита у Мирзояна запланирован целый ряд встреч и мероприятий.