Вестник Кавказа
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Глава МИД Армении встретится с представителями МУС

Министр ииностранных дел Армении Арарат Мирзоян
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Глава армянского МИД сегодня прилетит в Нидерланды. В ходе поездки он пообщается представителями МУС.

Сегодня глава МИД Армении отправится с рабочим визитом в Нидерланды. Соответствующую информацию подтвердили в самом министерстве.

В рамках поездки, которая продлится с 6 по 8 февраля, Арарат Мирзоян встретится с представителями Международного уголовного суда

Руководитель ведомства также пообщается с официальными лицами Нидерландов.

В ходе визита у Мирзояна запланирован целый ряд встреч и мероприятий.

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