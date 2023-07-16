Глава Краснодарского края объяснил причину подтоплений

Опубликовано: 15:35, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Кубани прокомментировал недавние подтопления в регионе. В частности, он рассказал, почему их нельзя было избежать, а также озвучил, что предстоит сделать, чтобы успешнее бороться с ними в будущем.

Подтопления в Краснодарском крае произошли отчасти из-за застройки речных пойм. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.

"Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Но есть еще и другая причина – поймы рек застроены, воде просто некуда уходить"

– Вениамин Кондратьев

По его словам, для того, чтобы избежать этого в дальнейшем, предстоит создать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Губернатор подчеркнул, что это необходимость, за которую придется заплатить немало денег.

Подтопления в Туапсе

Мощные ливни идут в Туапсинском районе на протяжении последней недели. Накануне выпало около 2 см осадков, что привело к подъему уровня воды в нескольких реках. В результате оказались подтоплены 228 придомовых территорий и и 84 дома. Сотрудники МЧС спасли из зоны подтопления около 50 человек, более 110 человек эвакуированы.