Вестник Кавказа

Глава дагестанского села обвиняется в хищении денег

Глава дагестанского села обвиняется в хищении денег
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава одного из сел в Дагестане подозревается в хищении 300 тысяч рублей. Он взял деньги у местной жительницы, пообещав переселить на новую территорию.

Руководитель одного из сел Новолакского района Дагестана обвиняют в хищении денежных средств у местной жительницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве заявили, что чиновник взял 300 тыс рублей у женщины, пообещав переселить на новую территорию, хотя знал, что она не может претендовать на это.

Однако глава населенного пункта взял деньги и обманул жительницу. В отношении него заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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