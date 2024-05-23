Глава Дагестанских Огней досрочно покидает свой пост

Мэр крупного дагестанского города Дагестанские Огни, спутника старинного Дербента и промышленного центра республики Джалалутдин Алирзаев, сегодня принял решение досрочно сложить свои полномочия градоначальника.

Мэр крупного промышленного центра Дагестана, города-спутника старинного Дербента Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Он объявил о своем решении сегодня в ходе совещания с участием руководителей структурных подразделений и учреждений горадминистрации, передает "АиФ-Дагестан".

О причинах своей досрочной отставки Алирзаев не рассказал. Исполнять обязанности градоначальника Дагестанских Огней временно будет заместитель главы администрации Алахверди Халилов.

Напомним, Джалалутдину Алирзаеву 65 лет – он занимал свой пост сити-менеджера Дагестанских Огней с 2020 года.