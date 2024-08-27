Глава ЦИК заявил о высоком интересе к выборам в Азербайджана

Парламентские выборы, которые проходят сегодня в Азербайджане, вызвали высокий интерес, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана характеризуются высоким интересом. Об этом, как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", рассказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, для наблюдения на выборах регистрацию прошли 112 тыс 749 местных наблюдателей, в том числе свыше 65 тыс – от политических партий.

Число международных наблюдателей составляет 598 человек, они зарегистрированы от 51 структуры и 69 стран мира.

"В связи с внеочередными парламентскими выборами в этом году зарегистрировано 227 наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и 61 наблюдатель от ПА ОБСЕ"

– Панахов

Глава ЦИК также рассказал о веб-наблюдении. Он напомнил, что на тысяче избирательных участках по всему Азербайджану размещены веб-камеры. По ним все желающие могут вести наблюдение в дистанционном формате, трансляции доступны на сайте комиссии.

"Камеры записывают весь процесс до тех пор, пока не будут подготовлены протоколы голосования"

– Панахов