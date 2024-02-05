Глава ЦИК Азербайджана озвучил окончательные итоги выборов президента

В Баку сегодня прошло заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное окончательным итогам президентских выборов, в повестке дня которого был и вопрос о представлении в Конституционный суд протокола ЦИК об итогах выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела брифинг, на котором ее председатель Мазахир Панахов объявил окончательные результаты внеочередных президентских выборов.

"Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов"

- протокол ЦИК

Согласно данным комиссии, явка избирателей на выборах составила 76,43%, свой голос за президента отдали более 4 миллионов 567 тысяч избирателей, передает Trend.

Также ЦИК страны утвердила включенный в повестку дня и обсужденный на сегодняшнем заседании вопрос о представлении в Конституционный суд вместе с соответствующими документами протокола об итогах внеочередных президентских выборов.