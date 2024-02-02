Глава Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Победа Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане - залог политической стабильности и экономического развития. Об этом в поздравительном послании лидеру АР заявил глава Астраханской области.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил избранного президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой на прошедших в республике накануне президентских выборах.
«Это победа для всего азербайджанского народа! Ильхам Гейдарович уже в пятый раз избран на пост президента – пример настоящего лидера своего отечества»
– Игорь Бабушкин
Далее он отметил, что выбор азербайджанского народа – залог процветания республики: политической стабильности и экономического развития.
В заключение он подчеркнул, что власти региона дорожат сотрудничеством и дружественными связями с Азербайджаном.
«Будем и далее вместе с нашими азербайджанскими партнёрами их развивать!»
– Игорь Бабушкин