Глава Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Победа Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане - залог политической стабильности и экономического развития. Об этом в поздравительном послании лидеру АР заявил глава Астраханской области.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил избранного президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой на прошедших в республике накануне президентских выборах.

«Это победа для всего азербайджанского народа! Ильхам Гейдарович уже в пятый раз избран на пост президента – пример настоящего лидера своего отечества»

– Игорь Бабушкин

Далее он отметил, что выбор азербайджанского народа – залог процветания республики: политической стабильности и экономического развития.

В заключение он подчеркнул, что власти региона дорожат сотрудничеством и дружественными связями с Азербайджаном.

«Будем и далее вместе с нашими азербайджанскими партнёрами их развивать!»

– Игорь Бабушкин