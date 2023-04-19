Гинцбург: обновленная вакцина от ковид появится к концу лета

Обновленная вакцина от коронавируса будет выпущена в России до наступления нового эпидемиологического сезона.
Ждать новую версию антикоронавирусной вакцины следует к августу-сентябрю, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалисты подбирают оптимальный состав препарата, чтобы он мог давать иммунную защиту от любого штамма COVID-19.
"Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца",
– отметил Гинцбург.
В настоящее время в России, уточнил он, сроки обновления препарата не такие быстрые.
Коронавирус Арктур
Накануне стало известно, что в РФ пришел подштамм арктур. Вариант коронавируса арктур впервые был выявлен в Индии, сегодня он распространился в ряд стран мира. Его отличает еще большая заразность и легкое течение заболевания. Симптомы коронавируса арктур те же, что и при других подштаммах, кроме того одним из симптомов может стать конъюнктивит.