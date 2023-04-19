Гинцбург: обновленная вакцина от ковид появится к концу лета

Опубликовано: 7:06, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России к августу-сентябрю планируют выпустить новую версию вакцины от коронавируса. Вакцину обновляют регулярно, так как вирус постоянно меняется.

Обновленная вакцина от коронавируса будет выпущена в России до наступления нового эпидемиологического сезона.

Ждать новую версию антикоронавирусной вакцины следует к августу-сентябрю, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты подбирают оптимальный состав препарата, чтобы он мог давать иммунную защиту от любого штамма COVID-19.

"Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца",

– отметил Гинцбург.

В настоящее время в России, уточнил он, сроки обновления препарата не такие быстрые.

Коронавирус Арктур

Накануне стало известно, что в РФ пришел подштамм арктур. Вариант коронавируса арктур впервые был выявлен в Индии, сегодня он распространился в ряд стран мира. Его отличает еще большая заразность и легкое течение заболевания. Симптомы коронавируса арктур те же, что и при других подштаммах, кроме того одним из симптомов может стать конъюнктивит.