Новая вакцина от коронавируса будет защищать от любого штамма

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал все документы для обновления состава антикоронавирусной вакцины кроме одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают наиболее оптимальный из них, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Разработчикам нужно определиться с антигенным составом вакцины, для чего нужно проверить много вариантов вируса. Что касается детской вакцины, пока ее производить не планируется, ее требовалось зарегистрировать, чтобы обновить состав по ускоренной процедуре, - рассказал Гинцбург, передает РИА Новости.
Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную специалистами центра Гамалеи.