Новая вакцина от коронавируса будет защищать от любого штамма

Опубликовано: 6:56, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Документы для обновления вакцины от COVID-19 готовы, но пока выбирается ее оптимальный состав, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал все документы для обновления состава антикоронавирусной вакцины кроме одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают наиболее оптимальный из них, заявил директор центра Александр Гинцбург.

Разработчикам нужно определиться с антигенным составом вакцины, для чего нужно проверить много вариантов вируса. Что касается детской вакцины, пока ее производить не планируется, ее требовалось зарегистрировать, чтобы обновить состав по ускоренной процедуре, - рассказал Гинцбург, передает РИА Новости.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную специалистами центра Гамалеи.