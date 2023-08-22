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Гигантский флаг России под пение Майданова развернули в Пятигорске

Гигантский флаг России под пение Майданова развернули в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Огромное полотнище российского триколора не развернулось бы в Пятигорске без участия певца и депутата Дениса Майданова, главы Ставрополья Владимира Владимирова, а также педагогов и наставников, которые продолжают «учиться и учить» на форуме «Машук».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что участники молодежного форума «Машук» в День флага развернули в Пятигорске огромный триколор. Его площадь составила 144 кв м.

"В Год педагога и наставника "Машук" объединил молодых преподавателей со всей России. Они делятся опытом, учатся и учат. На форум приехал первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы РФ Денис Васильевич Майданов. Вместе развернули огромный триколор площадью 144 кв. м"

– Владимир Владимиров

Интересно, что флаг разворачивался не в тишине, а под песню Майданова "Флаг моего государства".

В Пятигорске готовятся к открытию форума «Машук»

В Пятигорске готовятся к открытию форума «Машук»

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