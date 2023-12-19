Гигантский аквакурорт построят в Москве

Самый большой крытый аквакомплекс в РФ возведут на территории Новой Москвы. Его площадь составит свыше 125 тыс квадратных метров. Об этом рассказал заместитель градоначальника столичного региона Андрей Бочкарев.
"Аквакурорт площадью 125,5 тысячи кв. метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также планируют обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга"
- Андрей Бочкарев
Рядом с аквакуротом будет разбит парк с пешеходными и велосипедными маршрутами.
Расположится новый развлекательный объект рядом со станцией метро «Прокшино».
По расчетам городских властей курорт будут посещать более 1 млн человек в год.