Гия Саралидзе: Ильхам Алиев является национальным лидером азербайджанцев 

Телерадиоведущий Георгий Саралидзе на Радио Sputnik изложил причины внеочередных президентских выборов в Азербайджане и проанализировал их итоги.

Исход голосования в Азербайджанской Республике 7 февраля был предрешен, поскольку граждане пришли на избирательный участки, чтобы отдать голоса за национального лидера, каким за прошедшие годы стал президент Ильхам Алиев. Об этом в прямом эфире программы "Изолента" Радио Спутник рассказал телерадиоведущий Георгий Саралидзе, подводя итоги прошедших в Азербайджане президентских выборов.

Внеочередные выборы – этапное событие

Прежде всего Георгий Саралидзе пояснил причины, по которым в Азербайджане выборы прошли на год раньше срока. "Согласно официальной версии, какую сам переизбравшийся президент Азербайджана назвал, у республики закончился очень важный этап истории. Азербайджан восстановил территориальную целостность, теперь начинается новый этап, и нужно провести выборы, чтобы президент, который был, условно говоря, "президентом восстановления территориальной целостности", мог полноценно заниматься их возрождением и строительством", - сказал он.

Телерадиоведущий также высказал свою версию, что помимо этого февраль 2024 года как нельзя лучше подходил для выборов по внешнеполитическим причинам. "Я делился ей с азербайджанскими политологами – они мою версию не опровергали, но и особо не поддерживали. Мне кажется, то, что на Западе, особенно в Вашингтоне, сейчас заняты внутренними политическими проблемами, дает возможность провести выборы без сильного давления. Кстати не приехали наблюдатели из ЕС, но были наблюдатели из Бразилии, Вьетнама, Южной Кореи, Японии", - обратил внимание Георгий Саралидзе.

"Было очень много наблюдателей из разных стран, в том числе и довольно большая делегация из России во главе с депутатом Леонидом Калашниковым. Очень много на выборы приехало журналистов. Я разговаривал с журналистами из Венгрии, если не ошибаюсь, это единственная страна Европы, направившая наблюдателей. Они сказали, что не видели такого ни разу: то ли это выборы, то ли праздник. Везде танцы, песни, национальный колорит", - добавил он.

Георгий Саралидзе подчеркнул, что для Азербайджана президентские выборы действительно стали этапным событием. "30 лет страна жила с ощущением, что у нее есть территориальные проблемы, об этом говорили везде. Эта тема была темой 1 как в Азербайджане, так и в Армении. В том, что Азербайджан провел свои выборы в тот момент, когда Запад очень занят собой, есть резон. Они провели выборы, и не было такого давления, какое можно было ожидать в другое время", - заключил телерадиоведущий.

Ильхам Алиев – национальный лидер

Эксперт отметил неизбежность победы Ильхама Алиева. "Все прошло тихо, с довольно большой явкой, а результат, на мой взгляд, был абсолютно предрешен. Действительно, Ильхам Алиев сейчас для азербайджанцев является национальным лидером. Это национальный лидер, решивший главную задачу, стоявшую перед Азербайджаном после начала перемирия в 1994 году. Один из азербайджанских политологов сказал, да, у нас есть проблемы, но на фоне того, что сделал президент, это все меркнет", - сказал он.

"Теперь Азербайджану предстоит восстанавливать с нуля 20% своей территории. Я сразу после войны приехал в эти районы, где были боевые действия, либо армянские войска ушли оттуда без боев. Несколько дней мы со съемочной группой ездили там, и я не видел ни одного здания с крышей, там выжженная земля была. Ничего – ни света, ни дорог, ни коммуникаций, ни жилых построек. И теперь у Азербайджана 20% земли такой, это и поля погибшие, и сады", - напомнил Георгий Саралидзе.

"Чтобы вы понимали, степень газификации Азербайджана без Карабаха находилась на уровне 98%, а на этих территориях – ноль. Для страны это большой вызов, должны быть большие и финансовые, и человеческие ресурсы, и управленческие. Вызов, но с другой стороны фактор объединяющий и даже вдохновляющий", - заключил телерадиоведущий.