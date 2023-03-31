Германия заинтересовалась газом Азербайджана

Власти Германии намерены расширить Южный газовый коридор с помощью дополнительного трубопровода через Альпы. Это позволит добиться устойчивых поставок в европейские страны.

Германия и Италия намерены увеличить объем поставок газа посредством Южного коридора при помощи нового газопровода в Альпах. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, которую он провел вместе с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

"Мы едины в стремлении расширить наше сотрудничество в энергетической сфере с целью обеспечить надежность поставок на долгосрочную перспективу. При этом особенно важно расширить Южный коридор поставок газа и водорода. Посредством нового трубопровода через Альпы мы хотим повысить надежность энергоснабжения обеих наших стран"

- Олаф Шольц

С помощью Южного коридора в европейские страны в конце 2020 года стартовали поставки газа из Азербайджана. Его транспортировка осуществляется через территории Турции и Грузии.

Шельфовое газоконденсатное месторождение Шахдениз в Каспие – одно из ключевых мест откуда добывается экспортный газ. Сейчас его запасы начитывают около 1,2 трлн кубометров.

Основные потребители азербайджанского газа - Италия, Греция, Болгария, Венгрия и Румыния.