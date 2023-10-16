Германия и Узбекистан объединяются в медицине

Опубликовано: 9:50, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минздрава Узбекистана и директор университетской клиники Шарите в Германии договорились о сотрудничестве стран в сфере медицины: обмене опытом и подготовке кадров.

В Германию совершила визит делегация из Узбекистана во главе с руководителем Минздрава этой страны Амрилло Иноятовым.

В ходе поездки министр провел встречу с директором университетской клиники Шарите Йоахимом Зейболдом и главным врачом Мартином Крайсом.

Стороны договорились об организации подготовки и повышения квалификации специалистов в области онкогематологии, хирургии, нейрохирургии и педиатрии с марта 2024 года. Также будет совершаться обмен опытом внедрения инновационных методов диагностики и лечения.

Кроме того, планируется наладить сотрудничество по подготовке кадров и совместного проведения научных исследований.