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Georgian Airways будет возить россиян в Европу

Georgian Airways будет возить россиян в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Попасть в Париж и Милан россияне смогут благодаря грузинской авиакомпании Georgian Airways. Транзитные рейсы начнут выполняться с 15 июня.

Одна из авиакомпаний, возобновивших полеты между Грузией и Россией после снятия запрета на прямое авиасообщение Georgian Airways, будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу. Об этом сообщила генеральный директор компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, планируется запуск полетов по следующим направлениям: Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.

Транзитные рейсы начнут выполняться с 15 июня.

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