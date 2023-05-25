Georgian Airways будет возить россиян в Европу

Опубликовано: 16:47, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попасть в Париж и Милан россияне смогут благодаря грузинской авиакомпании Georgian Airways. Транзитные рейсы начнут выполняться с 15 июня.

Одна из авиакомпаний, возобновивших полеты между Грузией и Россией после снятия запрета на прямое авиасообщение Georgian Airways, будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу. Об этом сообщила генеральный директор компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, планируется запуск полетов по следующим направлениям: Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.

Транзитные рейсы начнут выполняться с 15 июня.