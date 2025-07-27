Генсек ООН призвал поддержать страны без выхода к морю

Мировое сообщество должно поддержать страны, не имеющих выхода к морю. Об этом заявил генсек ООН на конференции в Туркменистане.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество активизировать усилия по поддержке стран, не имеющих выхода к морю, сообщили туркменские СМИ.

"Они страдают дважды – как развивающиеся страны и как страны, лишенные доступа к морю. Это ограничивает их возможности для торговли, делает импорт дороже, снижает конкурентоспособность экспорта и затрудняет доступ к международным рынкам"

- Антониу Гутерриш

Он также подчеркнул, что текущая международная экономическая система и финансовая архитектура нуждаются в серьезном реформировании.

Напомним, что в Туркменистане проходит Третья конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю.