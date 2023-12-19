Генсек ОДКБ встретился с Мирзояном в Ереване

Глава ОДКБ, который сейчас находится с визитом в Ереване, провел переговоры с министром иностранных дел Армении. Фото со встречи опубликованы на сайте Организации.

Встреча генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна состоялась в Ереване, говорится на сайте ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал Министра иностранных дел Армении об итогах ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ"

– сообщение организации

Напомним, ранее армянская сторона проигнорировала ряд крупных мероприятий по линии ОДКБ. Буквально несколько дней назад Ереван отказался от участия в заседании ПА ОДКБ в Москве. В ноябре армянский премьер пропустил саммит в Минске. А год назад Армения внезапно отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году, хотя они были согласованы заранее. Как объяснял в интервью западным СМИ Никол Пашинян, Ереван принял решение диверсифицировать свои контакты в сфере безопасности.