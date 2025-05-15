Генсек "Грузинской мечты" не удивлен падением доверия к ЕС в Грузии

Мэр столицы Грузии и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал падение доверия к ЕС среди граждан его страны. Он считает это неудивительным.

Мэр Тбилиси и генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе оказался не удивлен результатами опроса Eurobarometer, согласно которому в Грузии упало доверие к Евросоюзу.

"Когда Саакашвили нам установили европейским стандартом, радикализм — гражданским стандартом, пытались втянуть нас в войну, склоняли к разрушению экономики, конечно, это вызовет реакцию, люди все это видят"

- Каха Каладзе

Напомним, что опрос Eurobarometer показал падение доверия к ЕС в Грузии с 58% до 49% с осени 2024 года.

Вместе с этим поддержка правительства "Грузинской мечты" увеличилась: ему доверяют 51% жителей страны.