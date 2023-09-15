Генпрокуроры России и Азербайджана провели переговоры в Баку 

Накануне в Баку состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана Игоря Краснова и Кямрана Алиева. Об этом сказано на сайте российской генпрокуратуры.
Одной из обсуждаемых тем стало возможное участие Азербайджана в работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции стран СНГ.
"Как председатель (совета) я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остаётся в силе для вас"
– Игорь Краснов
Он подчеркнул, что опыт, которым обладает Баку в сфере противодействия коррупции, внесет существенный вклад в работу МСПК.
Кроме того, российский генпрокурор обратился предложил сотрудникам прокуратуры АР поучаствовать в новых образовательных проектах.
В свою очередь, Алиев обратил внимание на то, что Азербайджан присоединяется ко всем начинаниям, которые связаны с антикоррупционной деятельностью.