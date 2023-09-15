Генпрокуроры России и Азербайджана провели переговоры в Баку 

Опубликовано: 11:58, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт генеральной прокуратуры России

Генпрокурор РФ в ходе поездки в Азербайджан пообщался с местным коллегой. Стороны поговорили о ряде тем, представляющих взаимный интерес.

Накануне в Баку состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана Игоря Краснова и Кямрана Алиева. Об этом сказано на сайте российской генпрокуратуры.

Одной из обсуждаемых тем стало возможное участие Азербайджана в работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции стран СНГ.

"Как председатель (совета) я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остаётся в силе для вас"

– Игорь Краснов

Он подчеркнул, что опыт, которым обладает Баку в сфере противодействия коррупции, внесет существенный вклад в работу МСПК.

Кроме того, российский генпрокурор обратился предложил сотрудникам прокуратуры АР поучаствовать в новых образовательных проектах.

В свою очередь, Алиев обратил внимание на то, что Азербайджан присоединяется ко всем начинаниям, которые связаны с антикоррупционной деятельностью.