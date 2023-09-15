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Генпрокуроры России и Азербайджана провели переговоры в Баку 

Встреча генпрокуроров России и Азербайджана Игоря Краснова и Кямрана Алиева в Баку
© Фото: сайт генеральной прокуратуры России
Генпрокурор РФ в ходе поездки в Азербайджан пообщался с местным коллегой. Стороны поговорили о ряде тем, представляющих взаимный интерес. 

Накануне в Баку состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана Игоря Краснова и Кямрана Алиева. Об этом сказано на сайте российской генпрокуратуры. 

Одной из обсуждаемых тем стало возможное участие Азербайджана в работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции стран СНГ. 

"Как председатель (совета) я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остаётся в силе для вас"

– Игорь Краснов 

Он подчеркнул, что опыт, которым обладает Баку в сфере противодействия коррупции, внесет существенный вклад в работу МСПК. 

Кроме того, российский генпрокурор обратился предложил сотрудникам прокуратуры АР поучаствовать в новых образовательных проектах. 

В свою очередь, Алиев обратил внимание на то, что Азербайджан присоединяется ко всем начинаниям, которые связаны с антикоррупционной деятельностью.

Генпрокурор России прилетел в Баку

Генпрокурор России прилетел в Баку

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