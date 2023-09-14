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Генпрокурор России прилетел в Баку

Генеральный прокурор России Игорь Краснов
© Фото: сайт генеральный прокуратуры России
Сегодня в столицу Азербайджан прибыл генпрокурор РФ. В рамках поездки он пообщается с коллегами из других стран, а также поучаствует в заседании КСГП.

Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Баку. Об этом сказано в сообщении на сайте генпрокуратуры.

В Азербайджане у него запланированы встречи с зарубежными коллегами. На них планируется наметить направления дальнейшей работы, а также поговорить о ходе выполнения достигунтых ранее договоренностей.

Кроме того, российский генпрокурор поучаствует в 33-м по счету заседании Координационного совета генпрокуроров СНГ.

Напомним, прошлым летом в Минске состоялось 32-е заседание КСГП, на котором Краснова избрали председателем совета на 2023 год.

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