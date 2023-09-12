Генпрокурор Турции начал визит в Азербайджан

Опубликовано: 20:25, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Генпрокурор Турции начал визит в Баку. Здесь он встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения безопасности.

Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин начал официальный визит в Азербайджан. Ранее ему поступило приглашение генерального прокурора Кямрана Алиева.

В Баку он примет участие в 4-м заседании генпрокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

«В ходе встречи, состоявшейся сегодня между генпрокурорами Азербайджана и Турции, было рассказано о проводимых в Азербайджане реформах, направленных на модернизацию деятельности органов прокуратуры в рамках проводимых правовых реформ»

– Генеральная прокуратура Азербайджана

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Турции и Азербайджана в области борьбы с криминалом.