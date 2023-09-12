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Генпрокурор Турции начал визит в Азербайджан

Генпрокурор Турции начал визит в Азербайджан
Генпрокурор Турции начал визит в Баку. Здесь он встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения безопасности.

Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин начал официальный визит в Азербайджан. Ранее ему поступило приглашение генерального прокурора Кямрана Алиева.

В Баку он примет участие в 4-м заседании генпрокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

«В ходе встречи, состоявшейся сегодня между генпрокурорами Азербайджана и Турции, было рассказано о проводимых в Азербайджане реформах, направленных на модернизацию деятельности органов прокуратуры в рамках проводимых правовых реформ»

– Генеральная прокуратура Азербайджана

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Турции и Азербайджана в области борьбы с криминалом.

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