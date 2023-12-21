Генпрокуратура просит передать активы "Рольф" государству

Активы автомобильного холдинга "Рольф" могут быть взысканы и передан в пользу государства, если суд удовлетворит соответствующий иск Генпрокуратуры.
Надзорное ведомство обратилось с ним в Московский суд (Санкт-Петербург).
Предварительное заседание состоится в четверг, 18 января, передает "Интерфакс".
"Принят к производству иск об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции"
– пресс-служба судов СПб
Ранее, в конце декабря, президент РФ передал активы Rolf Росимуществу – во временное управление. Тот указ главы государства прокомментировал его пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, решение было принято исходя из "экономической целесообразностью" и в рамках российских законов. В качестве еще одного мотива представитель Кремля назвал мировую конъюнктуру.