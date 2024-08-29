Вестник Кавказа

Геленджик установил туристический рекорд лета

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Лето 2024 года стало успешным для отелей Геленджика. Спрос на туристическое жилье на курорте вырос более чем на 80% - это рекордный показатель.

Итоги летнего сезона подвели в сервисе MTC Travel, на фоне остальным туристических направлений выделились Геленджик и Москва.

«Первое место по числу бронирований отелей летом заняла Москва с долей 13%. Санкт-Петербург занял второе место с долей 9%, спрос на размещение в городе вырос на 45%. Замыкает тройку лидеров Казань с долей бронирований 3%»

– сообщение сервиса

Геленджик занял первое место по росту бронирований жилья в летний период - спрос вырос на 82%. Второе место занял сочинский Эстосадок - плюс 72% с прошлого года, третье - Адлер, прирост спроса на 62%.

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