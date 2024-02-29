Геленджик Арена не откроется из-за теракта в Крокусе

Власти города-курорта решили отменить открытие развлекательной площадки из-за случившегося теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Торжественное мероприятие перенесли на неопределенное время.

Открытие "Геленджик Арены" перенесли на неопределенное время. Власти города приняли решение не проводить торжество из-за трагических событий в "Крокусе". Такую информацию опубликовала в своем telegram-канале заместитель главы курорта Янина Скорикова.

"Коллектив "Арены" скорбит вместе со всей страной и считает невозможным проведение развлекательных мероприятий в эти дни. О точной дате открытия "Геленджик Арены" сообщат дополнительно"

- Янина Скорикова

При этом в telegram-канале "Арены" 25 марта сообщалось, что открытие все же состоится 30 марта и все средства, которые удастся выручить от продажи билетов, будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.

В концерте должны были принять участие российские музыканты и артисты.

Ранее сообщалось, что на строительство многофункциональной развлекательной площадки будет потрачено 2 млрд рублей, затем эта сумма выросла до 3 млрд рублей. После завершения строительства общая площадь "Арены" составила 14 тыс квадратных метров.