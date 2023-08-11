Где в Турции можно недорого снять жилье для отдыха?

Опубликовано: 11:06, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мерсин и Авсаллар оказались лучшими курортными местами в Турции с недорогой арендой жилья. При этом туристам в Белеке за сутки в апартаментах придется отдать вдвое больше.

Сервис бронирования составил рейтинг наиболее доступных турецких курортов по ценам за суточную аренду жилья для туристов из России.

"Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе - 3,1 тыс. рублей за сутки (прибрежный поселок в 24 км от Аланьи). Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно"

– Суточно.ру

Дороже всего самостоятельный отдых обойдется при поселении в Чамьюве - 8,8 тыс рублей в сутки, в Белеке - почти 8 тыс рублей, в Кемере - 6,7 тыс рублей.

Популярнее всего у российских путешественников в этом сезоне Аланья, Стамбул и Анталья, передает ТАСС.