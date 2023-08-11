РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Где в Турции можно недорого снять жилье для отдыха?

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мерсин и Авсаллар оказались лучшими курортными местами в Турции с недорогой арендой жилья. При этом туристам в Белеке за сутки в апартаментах придется отдать вдвое больше.

Сервис бронирования составил рейтинг наиболее доступных турецких курортов по ценам за суточную аренду жилья для туристов из России.

"Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе - 3,1 тыс. рублей за сутки (прибрежный поселок в 24 км от Аланьи). Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно"

– Суточно.ру

Дороже всего самостоятельный отдых обойдется при поселении в Чамьюве - 8,8 тыс рублей в сутки, в Белеке - почти 8 тыс рублей, в Кемере - 6,7 тыс рублей.

Популярнее всего у российских путешественников в этом сезоне Аланья, Стамбул и Анталья, передает ТАСС.

Авиабилеты в Турции подорожали на 50%

Авиабилеты в Турции подорожали на 50%

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version